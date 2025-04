Liverpool er én seier unna å vinne Premier League etter det som kan bli Alexander-Arnolds siste mål i rødt

HQ

Liverpool er én seier unna å vinne Premier League-tittelen i år. Og ironisk nok var det Trent Alexander-Arnold som scoret et av de avgjørende målene for tittelen, i 1-0-seieren mot Leicester City, som har bekreftet nedrykket.

Liverpool sikret seg nylig kontraktsforlengelser med Mohamed Salah og Virgil van Dijk, men alt tyder på at Alexander-Arnold ikke forlenger, og går til Real Madrid som free agent neste sesong. Det er noe som har blitt sagt av flere kilder, men som ennå ikke er bekreftet, og hans overstrømmende feiring på søndag, da han scoret gola, tok av seg skjorta og hengte den på hjørneflagget, gjorde noen Liverpool-fans forundret: Var det et avskjedstegn til de røde fansen? Eller en kjærlighetserklæring til laget han har spilt for siden han var barn?

På spørsmål om fremtiden sa Alexander-Arnold at han hadde nektet å snakke om det temaet i hele år, og at han ikke ville gå inn på detaljer, men i stedet fokusere på de "spesielle øyeblikkene" som "å score mål, spille kamper og vinne titler". Arne Slot sa også at ingen kunne benekte hans engasjement for klubben, og at han scoret vinnermålet etter halvannen måned på sidelinjen på grunn av en skade.

Hva må skje for at Liverpool skal vinne Premier League denne uken?

Gårsdagens mål var Trents fjerde for sesongen, og 23 totalt på ni år i Liverpool. Hvis Arsenal taper onsdag mot Crystal Palace (20:00 BST), vil Liverpool automatisk vinne Premier League i år.

Hvis Arsenal vinner eller spiller uavgjort, må Liverpool matche det resultatet i søndagens kamp mot Tottenham: Å vinne den kampen, selv om Arsenal hadde vunnet tidligere, vil bety at de kan feire Premier League søndag 27. april.