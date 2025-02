Liverpool er nærmere Premier League-tittelen enn noensinne etter Etihad-seier

HQ

Liverpool tok et stort steg mot Premier League-tittelen forrige helg. Alt som måtte skje skjedde: De vant, og alle de potensielle rivalene (Nottingham Forest, Arsenal) tapte. De ligger 11 poeng foran Arsenal, etter å ha spilt en kamp mer. Selv om Arsenal klarer å redusere avstanden fra 8 til 11, er det vanskelig å forstå hvordan et lag som ser så ufeilbarlig ut som Arne Slotts Liverpool, som kun har tapt én kamp, kan gå glipp av så mange poeng når det kun gjenstår elleve kamper.

Den eneste måten spenningen kunne ha vart litt lenger på, hadde vært om Manchester City hadde stoppet Liverpool på Etihad. Men 2-0-seieren endte med at Liverpool-fansen ropte "hand it over" og "we are going to win the league".

Mohamed Salah scoret det første og assisterte Dominik Szoboszlai, hans 25. mål og 16. assist i ligaen denne sesongen: 41 målgivende pasninger som trolig vil overgå Haalands rekord på 44 i 2022/23.

"Fansen kan synge hva de vil, jeg tror de har sunget det ganske lenge allerede, men vi vet som et lag hvor hardt vi må jobbe for hver eneste seier", sa Slot etter kampen. "I alle andre ligaer ville det vært veldig komfortabelt å ha en slik ledelse, men ikke i denne ligaen". Slot gjør kanskje rett i å være forsiktig: Liverpool og Arsenal har tross alt fortsatt en kamp igjen å spille 10. mai, som kan bli avgjørende for ligaen...