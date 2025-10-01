Liverpool-fansen reagerer på de rødes første gråt etter sesongens første tap mot Galatasaray

HQ

Liverpool har fått sine første virkelige skjær i sjøen etter to strake tap i Premier League (2-1 mot Crystal Palace) og Champions League (1-0 mot Galatasaray). Arne Slotts lag var ustoppelige i fjor i England, og ble kun slått ut av Champions League på straffesparkkonkurranse av den endelige vinneren PSG.

I år ligger de fortsatt på toppen av Premier League-tabellen. Men etter å ha brukt mer enn 500 millioner euro på nysigneringer i fjor sommer, ser det ikke ut til at de fungerer med en gang, og Liverpool-fansen forbereder seg nå på en overgangsperiode som kan bli lengre og tøffere enn først antatt.

BBC spurte noen fans hva de syntes om tirsdagens tap mot Galatasaray, og til tross for at de tapte på kun "ett tvilsomt straffespark", som en fan påpekte, var de ikke helt overrasket over nederlaget og "Liverpools problemer var selvforskyldte".

"Dårlige og forhastede avgjørelser kan koste oss mer enn bare resultatet", sa Dax, som mente at "skadene til Alisson og Ekitike var et resultat av dårlige baller fra våre spillere". Sukie mener at laget underpresterer både individuelt og kollektivt, og at den eneste nye spilleren som klikker er Hugo Ekitike. Hun mener det er et misforhold mellom Slot sin stil med å bruke et lite og konsekvent sett med spillere og alle de nye spillerne han må jobbe med i år.

"Dette ser ut som 2020-21 om igjen, da vi vant ligaen i forrige sesong. Mangel på defensive alternativer på grunn av manglende styrke i dybden, og en overdreven avhengighet av at angrepet skulle redde oss, kostet oss nesten sesongen", sier Ben, som vet at det er "for tidlig å trykke på panikknappen ennå, men med dette tempoet kommer det til å bli en lang kamp før vi kan ordne opp i ting i januar".

Og en mye mindre rolig fan ved navn Bradley sa at han er "helt lei av disse prestasjonene fra Liverpool, og noen av spillerne burde skamme seg", som ikke kan forstå hvordan de kan bruke så mye penger og på en eller annen måte være dårligere. "Hvis det ikke snart finnes en løsning, må det stilles spørsmålstegn ved Arne Slot".