Liverpool forbereder et bud på Barcola, men er uenige med PSG om prisen

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Bradley Barcola, den franske spissen i Paris Saint-Germain, kan bli en av sommerens største salg, da Liverpool forbereder et stort bud på 23-åringen på rundt 100 millioner euro, eller 85 millioner pund, pluss tilleggsbeløp. Ifølge rapporter fra BBC, TalkSport og andre er Liverpool villig til å gå opp til 100 millioner pund, eller 117 millioner euro, men Paris Saint-Germain verdsetter spissen mye høyere, til minst 145 millioner pund, eller 169 millioner euro, noe som ville gjøre ham til den dyreste overgangen noensinne i England.

Barcola sies å være villig til å gå til Liverpool, men forhandlingene vil bli spente, ettersom TalkSport opplyser at Liverpool ikke har tenkt å betale for mye for spilleren, med den begrunnelsen at Barcola kun har to år igjen på kontrakten og har sagt at han ikke vil fornye den.

Liverpool forsøkte også å hente Yan Diomandé fra Leipzig og tilbød 85 millioner pund (100 millioner euro), men 19-åringen er på vei til Real Madrid. Dersom de ikke klarer å hente Barcola, stoler «The Reds» fortsatt på Rio Ngumoha og den nylig signerte Víctor Muñoz.