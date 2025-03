Liverpool fordømmer seksuelt upassende kommentarer mot visekaptein Taylor Hinds under FA-cupseieren Liverpool vant 1-0 over Arsenal i FA-cupen for kvinner, men visekapteinen ble utsatt for en uakseptabel situasjon.

HQ FA Women's Cup, den gjeveste klubbturneringen i England, feiret kvartfinalene i forrige uke. Liverpool FC Women har aldri vunnet cupen, men avanserte til semifinalen etter å ha vunnet 1-0 over de 14-dobbelte mesterne Arsenal. Kampen ble imidlertid skjemmet av en tilskuer som ropte seksuelt upassende kommentarer til visekaptein Taylor Hinds. Liverpool FC har sendt ut en uttalelse der de viser sin fulle støtte til spilleren, "som ble tvunget til å håndtere en uakseptabel situasjon da hun skulle ha feiret en minneverdig seier". Fornærmelsene skjedde på Arsenals stadion, og Liverpool takker vertsklubben for deres raske handlinger. "Alle spillere, nå og i fremtiden, skal vite at våre baner og stadioner er trygge steder å spille fotball". "Alle unge jenter der ute som håper og drømmer om å bli fotballspillere, skal vite at de kan gjøre det trygt og godt", la Hinds til. "Jeg vil ikke la handlingene til en enkeltperson ødelegge det som var en fantastisk dag for laget og supporterne våre, men det er ikke OK, og jeg var fast bestemt på å ta et standpunkt." "Det var vanskelig for mamma og pappa å ikke skjønne hva som foregikk, og senere finne ut hva som ble ropt til datteren deres under en fotballkamp", sa den 25 år gamle spilleren. Etter kvartfinalene spilles semifinalene i FA-cupen for kvinner 13. april: Liverpool møter Chelsea, og Manchester City og Manchester United møtes før finalen 18. mai. taylorhinds_