Liverpool har inngått muntlig avtale med tidligere Bournemouth- og Rayo Vallecano-manager Andoni Iraola

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Liverpool sparket trener Arne Slot etter to år, ett der de vant Premier League og det andre der de så vidt kvalifiserte seg til Champions League i siste serierunde. Tidligere Liverpool-spiller Xabi Alonso hørtes på papiret ut som det mest opplagte valget til å erstatte ham, men den tidligere Real Madrid-manageren ble plukket av Chelsea, og Liverpool ser nå på en annen spanjol, Andoni Iraola.

BBC Sport melder at Liverpool har inngått en muntlig avtale med Andoni Iraola om å ta over som hovedtrener, og at de har signert en toårsavtale, fordi Iraola pleier å foretrekke kortsiktige avtaler. Iraola kommer etter å ha etablert Bournemouth som et solid lag i Premier League, med to rekordsesonger for et lag som for elleve år siden aldri hadde spilt i den øverste divisjonen. Tidligere har han ført Rayo Vallecano tilbake til LaLiga, som trener mellom 2020 og 2023.

Iraola (43) tar nå fatt på sin desidert største utfordring som hovedtrener, etter også å ha jobbet i Mirandés og Larnaca. Ifølge BBC liker Liverpool Iraolas stil: offensiv, aggressiv fotball.