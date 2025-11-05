Liverpool-kaptein Virgil Van Dijk kritiserer Rooneys "overdrevne" kommentarer, og oppfordrer ham til å statuere et eksempel

HQ

Liverpool-kaptein Virgil van Dijk kritiserte Wayne Rooneys kommentarer i et intervju etter seieren over Real Madrid i Champions League i går kveld, den andre seieren på rad for Liverpool etter en alarmerende tapsrekke på fire kamper i Premier League. "Jeg tror det ville vært bra for tidligere spillere som har spilt på høyeste nivå, og som har hatt vanskelige øyeblikk, å sette ting i perspektiv", sa van Dijk.

Rooney, Manchester United-legenden som jobber som fotballekspert, kritiserte Van Dijks kroppsspråk etter nok et nederlag i Premer League i podkasten sin forrige uke. Tirsdag møttes de ansikt til ansikt for første gang, da Van Dijk henvendte seg til Amazon Prime-reporterne på Anfield, der Rooney var blant dem, og sa at "noen ganger var det mye støy" og at det var for tidlig i sesongen, tilsynelatende en indirekte kommentar til Rooney.

"I en verden av kaos må du prøve å holde deg rolig"

Den 34 år gamle nederlandske fotballspilleren sa at kritikken var rettferdig hvis du taper fire eller fem kamper på rad, men at det noen ganger ble "over the top" (via SkySports).

"Jeg synes det er overdrevet til tider også, men det er fordi vi lever i en verden med så mange plattformer og så mange mennesker kan si ting, og det vil bli plukket opp og gjort større. Jeg tror det ville vært bra for tidligere spillere som har spilt på det høyeste nivået, og som har håndtert vanskelige øyeblikk, å sette ting i perspektiv, sa Van Dijk, og sendte et smil til Rooney.

Rooney sa deretter halvt på spøk at han "ikke sier noe mer fordi jeg tror jeg ansporet dem og satte dem på en seiersrekke", og la til at han synes kritikken hans var rettferdig. "Siden Virgil er kaptein, tror jeg det er din mulighet til å gå og lede spillerne, og det var det jeg sa. Slikt skjer i fotball, og jeg synes responsen har vært flott fra Virgil og laget", la Rooney til.