Liverpool lar Mohamed Salah gå gratis i juni, uten overgangssum

Mohamed Salah avslutter karrieren i Liverpool i juni, kunngjorde klubben, og bekreftet dermed ryktene om at den egyptiske spissen ikke ville fullføre kontrakten sin, som ble forlenget med to år for nesten nøyaktig ett år siden, og som ville gå til 2027.

"Spissen har kommet til enighet med de røde om en avtale som avslutter et bemerkelsesverdig ni år langt kapittel på Anfield. Salah uttrykte et ønske om å komme med denne kunngjøringen til supporterne så snart som mulig for å gi åpenhet om fremtiden hans, på grunn av hans respekt og takknemlighet for dem", skriver klubben.

Salah kom til Liverpool i 2017, og blant mange andre titler vant han én Champions League og to Premier League-titler, inkludert 2024/25, hvor han scoret 29 mål og leverte 18 målgivende pasninger i ligaen. Disse tallene motiverte klubben til å forlenge kontrakten hans, som var satt til å utløpe i juni 2025, til juni 2027, men en mye mer underveldende prestasjon denne sesongen (kun 5 mål i Premier League så langt, 10 mål og 9 målgivende pasninger totalt), som førte til at han ble satt på benken av Arne Slot i desember, førte trolig til dette farvel.

Noen spådde til og med at han ville dra uten å si farvel i vinter, men heldigvis for Liverpool-fansen blir Mo Salah værende frem til juni.

Når sesongen avsluttes i juni, vil Liverpool la Mohamed Salah forlate Liverpool uten overgangssum, slik at klubben ikke får noen økonomisk kompensasjon for å la spilleren gå til tross for at han har ett år igjen av kontrakten, et tegn på god tro til spilleren, som nå kan snakke med hvilken som helst klubb han vil, etter å ha blitt en absolutt legende for Liverpool.