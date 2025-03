Liverpool-manager håper laget hans leverer sesongens beste prestasjon mot PSG

HQ

Liverpool tar imot Paris Saint-Germain i kveld (20:00 GMT i Storbritannia, 21:00 norsk tid), og de er klare favoritter: De spiller på hjemmebane og har ett måls forsprang. Trener Arne Slot vet imidlertid at de fortsatt er i fare, og innrømmer at PSG er det tøffeste laget de har møtt så langt, og det mest komplette: "Vi har møtt Arsenal og Manchester City, og det er ikke det at det er store marginer - men intensiteten de har spilt med kombinert med kvaliteten de har..."

"De har så mye kvalitet og en fantastisk, fantastisk, fantastisk manager. Han lar laget spille på en måte som ikke er lett å spille mot, han får det beste ut av hver spiller og han har en utrolig arbeidsinnsats i laget", legger Slot til, som mener at de må vise sin beste versjon av laget i kveld.

Forrige uke, da de spilte i Paris, fikk de en scoring i siste minutt, men ble beleiret av PSG. Paris hadde 71 prosent ballbesittelse og 27 skudd, og keeper Alisson Becker reddet laget fra en massakre.

Slot likte ikke hvordan laget hans presterte i Paris, men mener de kan gjøre det bedre: Da de spilte mot Manchester City på bortebane, hadde de ikke ballbesittelsen, men det endret seg senere på hjemmebane. Han ga også et smart svar på klisjéspørsmålet om dette er sesongens viktigste kamp: "Ja, fordi det er den neste. Fordi det er den neste, og den neste er alltid den viktigste."