Liverpool-manageren tror de kan gjøre "veldig spesielle ting" i kveld for å komme tilbake mot Paris Saint-Germain

Liverpools ustabile sesong vil bli testet maksimalt i kveld på Anfield, i returoppgjøret i Champions League-kvartfinalen, der de må snu et 2-0-underskudd dersom de ønsker å nå semifinalen i turneringen. I forrige uke på Stade des Princes dominerte Paris Saint-Germain et ufarlig Liverpool som ikke skjøt på mål og bare hadde 26 % ballbesittelse: Det beste var at resultatet ikke ble definitivt, ettersom bare Doué og Kvaratskhelia fant nettmaskene.

Liverpool, som nylig ble slått ut av Manchester City i FA-cupen, slått ut av EFL-cupen i fjerde runde av Crystal Palace, og som kjemper for en topp 5-plassering i ligaen, kan bare drømme om semifinale i Champions League for å redde sesongen, og Arne Slot tror at hans menn kan gjøre "spesielle ting".

Eller mer enn spesielle: "Det er en tro på at vi kan gjøre spesielle ting, men vi må også være veldig, veldig, veldig spesielle fordi vi spiller mot europamestrene, så det gjør oppgaven mer komplisert, men ikke umulig", sier Liverpool-manageren.

"På de siste 50 hjemmekampene vi har spilt, har vi 36 ganger klart å score to mål eller mer", forklarer Slot, som innrømmer at de var heldige med resultatet i forrige uke. "Ja, vi spiller ikke mot PSG i alle hjemmekampene, men motstanderne vi har hatt i Premier League og Champions League er veldig sterke".

I fjor slo PSG ut Liverpool i åttedelsfinalen på straffer, måneder før de løftet trofeet. I år har Liverpool vært mye dårligere enn forrige sesong, men PSG har heller ikke vært uten motgang, blant annet ble de slått ut av den franske cupen av naboene Paris FC.