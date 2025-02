Liverpool misser sjansen til å sikre seg Premier League-tittelen en gang for alle, og Slot er bekymret

HQ

Onsdag kveld, mens mange fulgte playoffkampene i Champions League, der blant annet Manchester City ble slått ut, spilte Liverpool mot Aston Villa i Premier League. De røde djevlene har brukt måneder med "game in hand", og nå har de spilt mer enn noen andre.

Men det ser ut til at det å spille på disse uvanlige dagene ikke gagner laget. For to uker siden spilte de 2-2 mot Everton i det siste derbyet som skulle spilles på Goodison Park før the Toffees flytter til sin nye stadion i havnen... og i går fikk de samme resultat: 2-2 mot Aston Villa.

Mohamed Salah slo til først, men Villa kontret med to mål på tampen av omgangen ved Tielemans og Ollie Watkins. Trent Alexander-Arnold reddet et poeng i andre omgang, og Arne Slot var misfornøyd med resultatet.

"Vi kom ut i andre omgang og scoret 2-2 og hadde noen gode sjanser til å gjøre 3-2, og da kunne vi til og med ha tapt den. Det var en flott kamp, men jeg er ikke fornøyd med resultatet, sa manageren. De er ubeseiret i 22 kamper og har åtte poengs forsprang på Arsenal, som er det eneste laget som har mulighet til å ta tittelen.

Hvorfor ble Aston Villa-Liverpool spilt tidlig?

Grunnen til at denne kampen spilles på forhånd er Liverpools tilstedeværelse i Carabao Cup-finalen søndag 16. mars mot Newcastle. Denne kampen er en del av kampdag 29/38 i ligaen, som spilles 14.-16. mars.

Liverpool mangler to poeng med to kamper til i løpet av de neste seks dagene, som inkluderer et besøk i Manchester 23. februar mot City og en hjemmekamp mot Newcastle 26. februar. Aston Villa avslutter februar med å ha spilt syv kamper denne måneden.