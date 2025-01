Liverpool og Arsenal leder Premier League, men begge tapte i den første semifinalen i Carabao Cup

HQ

Den engelske ligacupen i fotball, for tiden kjent som Carabao Cup, er foran de fleste innenlandske knockout-konkurranser i Europa, og har allerede fullført den første delen av semifinalen. Og det har vært overraskelser, for Liverpool og Arsenal, som leder Premier League i år, har begge falt for de antatt svakere lagene Newcastle og Tottenham Hotspur.

Først på tirsdag tapte Arsenal 0-2 for Newcastle på hjemmebane, til tross for et stort overtak statistisk sett (Arsenal skjøt 23 ganger mot 7 Newcastle-skudd og hadde 70 % ballbesittelse) som ikke ble omsatt i mål. Og i går vant Tottenham 1-0 over Liverpool etter en sen scoring av Lucas Bergvall.

Gårsdagens nederlag var en klar kontrast i forhold til 6-3 i slutten av desember, da Liverpool knuste Spurs på samme stadion. "Jeg tror ikke vi kommer til å nå det nivået i hver eneste kamp vi spiller. Du kan alltid forvente en reaksjon fra Spurs, som du så i dag, og du kan alltid forvente en reaksjon fra fansen fordi det er en semifinale", sier Arne Slot, Liverpools manager.

Heldigvis for de røde er dette bare del 1 av semifinalen. Returoppgjøret finner sted 5. februar (Newcastle mot Arsenal) og 6. februar (Liverpool mot Tottenham). Finalen spilles på Wembley Stadium 16. mars 2025.