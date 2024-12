Liverpool- og Manchester United-fansen går sammen mot et større onde: #StopExploitingLoyalty

HQ

Manchester United og Liverpool, stjernene i den største rivaliseringen i engelsk fotball, vil for en gangs skyld legge uenighetene til side og protestere sammen for et større gode, som berører alle fans: de ublu billettprisene på fotballkamper.

Som The Telegraph har skrevet, vil fans av begge klubbene demonstrere på Premier League-kampen 5. januar på Anfield, under et mektig banner, lansert av Football Supporters' Association (FSA): Stop Exploiting Loyalty.

"Det er som å være i et voldelig forhold, det er grenser for hvor mye du kan tåle før du går din vei", sier Steve Crompton fra FC58, en supportergruppe i Manchester United. "Det er en bekymringsfull tid for tradisjonelle fans. Atmosfæren forsvinner fordi de vanlige supporterne som går på kamp blir borte".

"Selv om rivaliseringen er hard, er det et sterkt budskap at United- og Liverpool-supporterne kommer sammen", legger han til. En representant fra Liverpools supportergruppe Spirit of Shankly (SOS) delte hans følelser: "Jeg har vokst opp i et område der Manchester United var laget du hatet. Rivaliteten sitter dypt, men dette overgår alt det. Det er en felles sak her, og det er mye som forener oss, blant annet de sosiale og økonomiske utfordringene i begge byene."

Manchester United øker billettprisen til £66 uten rabatter for barn eller pensjonister

Manchester United-fansen ble rasende da klubben økte billettprisen til £66 per kamp, en flat pris som ikke har noen rabatter for barn eller pensjonister slik den pleide å være, kort tid etter at klubben sparket Erik Hag og betalte £11 millioner til Sporting Lisboa for frikjøpsklausulen til den nye treneren Ruben Amorim.

I praksis påvirker dette tiltaket bare "3%" av billettene for den gjenværende sesongen, ettersom de fleste allerede var solgt, sa klubben. Men med tanke på muligheten for at denne endringen blir permanent, har Manchester United-fansen protestert under de siste hjemmekampene.

Andre lag, inkludert Manchester City og Everton, har også protestert mot prisøkningen på 2-5 % denne sesongen.