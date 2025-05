Liverpool ønsker å signere denne Bayer Leverkusen-forsvareren som erstatning for Trent Alexander-Arnold.

HQ

Trent Alexander-Arnold har bekreftet at han forlater Liverpool, og det er nå ventet at han går til Real Madrid allerede neste måned, i god tid før FIFA Club World Cup. Det etterlater Liverpool med et stort hull å fylle, da den Liverpool-fødte høyrebacken var ansett som en av de beste på sin posisjon (utover å være en Liverpool-legende som nå har gjort mange røde fans sinte...).

Ifølge talkSport nærmer Liverpool seg en erstatter. Målet er Jeremie Frimpong, den 24 år gamle nederlandske landslagsspilleren i Bayer Leverkusen.

Ifølge deres kilder kan en avtale inngås for mindre enn £30 millioner (35 millioner euro), fordi forsvarsspilleren har en klausul i kontrakten sin som gjør at han kan gå for mindre penger når overgangsvinduet åpner. Liverpool ser frem til å signere ham, men Arne Slot er også på utkikk etter andre posisjoner å forsterke, som venstreback, midtstopper og spiss.