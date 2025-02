Liverpool-PSG, Madrid-derby, Bayern-Leverkusen... de viktigste kampene i åttedelsfinalene i Champions League

HQ

Trekningen av åttedelsfinalene Champions League har blitt foretatt i dag, og den lover noen storkamper for neste fase av turneringen. Liverpool, Paris-Saint Germain, Bayern München, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Atlético de Madrid: bare tre av disse seks gigantene vil komme seg til kvartfinalene.

På grunn av hvordan ligafasen endte, kunne Liverpool og Barcelona, de to beste lagene fra ligaen og uten tvil de to lagene som var i best form denne sesongen, aldri ha møttes før en potensiell finale. Ett av dem skulle imidlertid bli paret sammen med Paris Saint-Germain, det franske laget som nettopp scoret 10 mål mot Brest i play-off.

UEFA kastet mynt og kron, og flaksen var på Barças side, som ble paret mot Benfica. Det portugisiske laget er i teorien mye svakere enn Barça, selv om Benfica så sent som i januar i fjor fikk Hansi Flicks tropp til å svette i et stort sett uviktig 4-5-tap mot Barcelona, og i 2021/22 slo Benfica ut 3-0 Koemans Barcelona i åttedelsfinalen...

PSG skal nå møte Liverpool, som kommer i tvil etter ikke så gode resultater i Premier League den siste tiden. Den engelske mesteren vil imidlertid spille returoppgjøret hjemme.

Nok et Madrid-derby og et stort tysk oppgjør

Real Madrid mot Atlético de Madrid. Madrid-derbyet, som i det siste har gått mer i Atletis favør, vil også finne sted i åttendedelsfinalen. Med rivaliseringen og spenningen mellom de to Madrid-lagene på et historisk høyt nivå, vil Ancelotti forsøke å fokusere på de siste minnene: Real Madrid har vunnet hver gang de har møtt hverandre i Champions League i dette århundret, mellom 2014 og 2017, inkludert to finaler: 2014 og 2016.

En annen kamp som skiller seg ut er Bayern München mot Bayer Leverkusen. Bayern har regjert tysk fotball i evigheter, men i fjor slo Xabi Alonsos lag Bayern i Bundesliga. På de seks kampene begge har spilt siden mars 2023, har Bayern ikke vunnet noen: tre uavgjort, tre seire til Leverkusen...

Åttendedelsfinalene spilles 4.-5. mars i første omgang, og 11.-12. mars i returoppgjøret. Nøyaktige datoer og klokkeslett vil bli kunngjort senere.