Liverpool-rapport om Alexander Isaks skade: rekker han VM-sluttspillet i Sverige?

Liverpoool har bekreftet de verste nyhetene for Alexander Isak: Han brakk beinet og blir ute i flere måneder. Klubben bekreftet tirsdag at den 26 år gamle spissen har gjennomgått en vellykket operasjon av en ankelskade med brudd i leggbeinet.

På pressekonferansen før neste Premier League-kamp på lørdag, mot Wolverhampton, beskrev trener Arne Slot Van de Vens utfordring på Isak som "hensynsløs", noe som forårsaket skaden under forrige lørdags seier mot Tottenham, rett etter at Isak hadde scoret sitt bare andre Premier League-mål for Liverpool. "Hvis du gjør en slik takling 10 ganger, 10 ganger er det en sjanse for at spilleren får en alvorlig skade", klaget Slot.

For Liverpools del må de klare seg uten Isak, akkurat da han var i ferd med å bidra på en meningsfull måte. Men det store spørsmålet gjenstår for Sverige, som fortsatt ikke har kvalifisert seg til VM 2026, etter et elendig gruppespill (de kom seg kun til sluttspillet takket være sin førsteplass i Nations League).

Sverige spiller mot Ukraina 26. mars. Hvis de vinner, vil de møte Polen eller Albania for å ta en av de fire europeiske plassene i VM. Vil han rekke det i tide? Ifølge Arne Slot vil Isak være ute i "et par måneder", noe som betyr at han bør rekke VM-sluttspillet for Sverige, men det avhenger selvsagt av hvor raskt han blir frisk, og selv om han er frisk, hvor raskt han når den mest optimale formen.