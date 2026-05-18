Liverpool risikerer å gå glipp av å spille Champions League neste sesong: Dette må de gjøre

Aston Villas 4-2-seier mot Liverpool sikret Birmingham-laget matematisk sett fjerde- eller femteplassen til å spille Champions League neste sesong, selv om de har en alternativ vei hvis de vinner Europa League neste lørdag mot Freiburg. Men det var nok en katastrofe for Liverpool, som har to tap og én uavgjort på de tre siste kampene og står på 59 poeng etter 37 kamper... og får konkurranse fra Bournemouth, 55 poeng etter 36 kamper.

Den første nøkkelkampen for Liverpool er også en nøkkelkamp for Arsenal i kampen om Premier League-tittelen. Bournemouth møter Manchester City tirsdag 19. mai kl. 19:30 BST, 20:30 CEST. Hvis Manchester City vinner eller spiller uavgjort (noe som selvfølgelig høres ut som det mest sannsynlige scenarioet), vil Liverpool sikre seg femteplassen i Premier League.

Men hvis Bournemouth slår Manchester City (noe som også vil gi Arsenal ligatittelen på tirsdag), vil de være 58 poeng før siste kampdag, søndag 24. mai kl. 16:00 BST.

I så fall vil en seier være nok for Liverpool til å sikre seg femteplassen og Champions League-deltakelse neste sesong. Men hvis Liverpool spiller uavgjort eller taper den kampen på søndag, og Bournemouth vinner, vil Liverpool ende på sjetteplass i ligaen, og tvinges til å spille Europa League i 2026/27...

Kort sagt har Liverpool nesten alt i sin favør, for alt dette avhenger av at Manchester City (på papiret) taper den (på papiret) usannsynlige kampen mot Bournemouth i morgen, og selv om det skulle skje har de skjebnen i egne hender. Selv om de skulle ende opp med å kvalifisere seg på den ene eller andre måten, vil de ende med sin laveste poengsum siden 2015/16, en total skuffelse etter å ha vunnet Premier League forrige sesong...