Liverpool UTE av Champions League, PSG triumferer etter straffesparkkonkurranse

Sjokk på Anfield! Liverpool, favoritten til å vinne Champions League, har falt på straffer mot et stort Paris Saint-Germain: 1-0, 1-1 sammenlagt, og deretter 4-1 på straffer.

En kamp av episke proporsjoner som startet i forrige uke, med PSG-dominans og tap på hjemmebane, og endte denne uken med Liverpool-tap på hjemmebane... og PSG-dominans igjen: 55% ballbesittelse, 21 skudd mot 19 fra Liverpool, 8 skudd på mål mot 3 skudd på mål fra Liverpool, og ett enkelt mål av deres toppscorer Ousmane Dembélé, som tok kampen til ekstraomganger og straffer.

Det er kanskje ikke helt riktig å si at PSG dominerte: Det var en mye jevnere kamp enn forrige uke, og begge lagene hadde mange muligheter til å score, med flere mål som traff stolpen eller så vidt unngikk nettmaskene enn vi kan telle. Liverpool hadde mye mer tilstedeværelse i løpet av de første 90 minuttene, men i de 30 minuttene med tilleggstid var alle skuddene fra PSG... og noen var veldig, veldig nære. Men til slutt ble alt avgjort på straffespark, og til tross for en strålende innsats av begge keeperne, der Alisson Becker reddet noen viktige målsjanser, reddet Gianluigi Donnarumma to straffespark fra Liverpool (straffesparkkonkurransen endte 4-1).

Liverpool, som ikke gikk glipp av en eneste kamp i ligafasen og sikret seg førsteplassen i den tidlige fasen, har nå falt mot et lag som endte på 15. plass og måtte spille to ekstrakamper for å sikre seg en plass i utslagsfasen. Arne Slot lurer nok på om det var verdt innsatsen.

Ellers i tirsdagens Champions League-kamper vant FC Barcelona 3-1 over Benfica, Bayern scoret to mål mot Bayer Leverkusen (5-0 sammenlagt) og Inter gjorde slutt på Feyenoords håp, 2-1, 4-1 sammenlagt.