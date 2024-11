Liverpool vil gjøre opp for seg etter åtte år uten å slå Real Madrid

HQ

Dagens viktigste kamp er utvilsomt Champions League dagens viktigste kamp er utvilsomt Liverpool-Real Madrid. To av de største lagene i Europa møtes sjelden så tidlig på sesongen, men den nye ligafasen betyr at det er mer sannsynlig at det blir flere høyprofilerte kamper.

Og dette er en veldig spesiell kamp, som skjer på veldig forskjellige tidspunkt for lagene. Liverpool er det eneste laget på Champions League som har vunnet alle kampene så langt, og de leder også Premier League komfortabelt, åtte poeng foran Manchester City (som de møter på søndag).

Real Madrid er i en vanskelig situasjon etter to tap i Champions League. Real Madrid trenger å vinne mer enn noen gang, ettersom et nytt tap vil gjøre at den nåværende mesteren er farlig nær eliminering.

Liverpool har råd til å tape, og hans plass blant topp 8, til og med topp 3 på listene, vil ikke bli påvirket. Men Arne Slotts lag lukter blod i en skadeplaget Madrid-tropp: Vinícius er ute i tre uker, men viktigst av alt er fraværene til Carvajal, Militão og Lucas Vázquez, et magert forsvar mot Mohamed Salah og Luis Díaz.

Sist gang Liverpool slo Real Madrid var i 2009, da de slo 4-0 på Anfield. Det har blitt syv Madrid-seire og én uavgjort, inkludert finalene i 2018 og 2022 Champions League. Arne Slot står overfor sin tøffeste uke så langt, og han kan ta hevn for Klopps største beklagelse.