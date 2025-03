Liverpool ydmyket av Newcastle i Carabao Cup-finalen, deres første trofé på 50 år Historisk seier for Newcastle, og forferdelig uke for Liverpool, som sier farvel til nok et trofé i år.

HQ Newcastle har vunnet sin første EFL Cup (nå kjent som Carabao Cup) noensinne, en historisk seier over det mestvinnende laget i turneringens historie... som har sagt farvel til to titler denne uken: først ble de slått ut av Paris Saint-Germain i Champions League, og nå har de falt etter å ha blitt beleiret av Newcastle, som var mye mer aggressive og hadde mange flere målforsøk til tross for mindre ballbesittelse. Ligacupen er mindre prestisjefylt enn Premier League eller til og med FA-cupen (som Liverpool røk ut av i fjerde runde i februar), men det er likevel et verdifullt trofé, som Liverpool har vunnet ti ganger, mer enn noen andre, inkludert i fjor. I år har de imidlertid krasjet mot Newcastle, 1-2, med mål av Alexander Isak og Dan Burn for Newcastle. Federico Chiesa satte inn 1-2 i det 94. minutt, og kampen fortsatte i fem minutter til, der Liverpool desperat prøvde å redde en forferdelig uke i siste minutt, men det skjedde ikke, og Newcastle går seirende ut av kampen til Liverpool-spillernes fortvilelse. Arne Slotts første sesong i Liverpool vil helt sikkert bli husket som en triumf etter en dominerende sesong i Premier League, men denne finalen vil etterlate en vond smak i munnen. Men for Newcastle-fansen er dette den første store troféseieren på 70 år, da de vant FA-cupen i 1955: De tapte mot Manchester United i finalen i 2023, men nå vant de mot det sterkeste laget i landet. "En generasjonsbegivenhet", beskrev det Emlyn Begley, BBC Sport-reporter.