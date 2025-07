Liverpools Diogo Jota omkommer i bilulykke i Spania

HQ

Det var ment å være en rolig flukt. Noen dager med hvile borte fra fotballbanen. I stedet endte det i tragedie. Diogo Jota, et av Liverpools største angrebstalenter, omkom i en bilulykke i Zamora i Spania tidlig torsdag morgen. Han ble 28 år gammel. Hans bror André, også han profesjonell fotballspiller, døde sammen med ham.

Ulykken skjedde rundt kl. 01.30 på motorveien A-52 i nærheten av byen Cernadilla. Ifølge Zamora24horas kjørte bilen av veien og begynte å brenne. Til tross for den raske innsatsen fra nødetatene, inkludert brannmenn, ambulansepersonell og Guardia Civil, ble begge mennene erklært døde på stedet. Brødrene hadde reist sammen i lavsesongen, og Diogo var på ferie etter Liverpools fravær fra klubb-VM.

Jotas død har sendt et sjokk gjennom fotballverdenen. Han var kjent for sin ubarmhjertige energi, skarpe instinkter og stille ydmykhet, og hadde blitt en integrert del av Liverpools tropp siden han kom fra Wolves i 2020. Enten han leverte avgjørende mål i Premier League eller steppet opp på europeiske kvelder, spilte han med en uredd innsatsvilje som gjorde ham til en fanfavoritt. Utenfor banen var han en hengiven partner og far, og han hadde et nært forhold til familien sin, spesielt til André, som spilte for Penafiel i Portugals nest øverste liga.

Sjokket er dypt. Liverpool FC har sendt ut en dyster uttalelse, og beskriver klubben som "sønderknust". Tidligere og nåværende lagkamerater har hyllet Jota, det samme har rivaliserende klubber, det portugisiske landslaget og fans fra hele verden. For mange er Jotas plutselige bortgang ikke bare tapet av en fotballspiller, men av et liv fortsatt fullt av løfter, en karriere som var på sitt beste, og en mann hvis ydmykhet matchet talentet hans.

Jotas vei mot storhet hadde bare så vidt begynt. Han spilte fotball med en stille glød og en urokkelig målbevissthet. Og selv om reisen hans tok slutt altfor tidlig, vil minnet om hans skarpe vendinger, hans kliniske avslutninger og den rolige verdigheten han bar seg selv med, forbli etset inn i supporternes hjerter. Til syvende og sist er det ikke bare målene eller pokalene som vil definere ham, men den nåden, ånden og medmenneskeligheten han brakte til spillet han elsket. Måtte han og broren hans hvile i fred.