Liverpools Florian Wirtz scoret et offsidemål som ikke ville vært lovlig i Spania, Tyskland eller Frankrike

I en nylig Premier League-kamp mellom Liverpool og Fulham 4. januar ble det scoret et svært kontroversielt mål av Florian Wirtz for Liverpool, da han så ut til å være offside (faktisk hevet assistentdommeren flagget rett etter målet, men dommeren godkjente det senere etter å ha sjekket med videodommeren).

Etter en gjennomgang av Premier Leagues Key Match Incidents Panel ble det bekreftet at målet var lovlig og at VAR ikke gjorde noen feil, til tross for at mange trodde det. Sannheten ligger i de "fem centimeterne med toleranse" eller tykkere linjer, som finnes i Premier Leagues versjon av halvautomatisk offside-teknologi.

"VAR-intervensjonen for å tildele målet ble støttet som korrekt, gitt den knappe marginen for offsideavblåsningen og tykkere offsidelinjer som brukes for disse utrolig knappe avblåsningene", bekreftet dommerne i dag. Ifølge BBC tillater den halvautomatiske offsideteknologien en margin på 5 cm i Premier League, en regel som er lagt til på grunn av unøyaktigheter i teknologien, noe som i hovedsak gir angriperen "fordelen av tvilen".

Men hvis dette målet hadde blitt scoret i andre ligaer, som Frankrike, Tyskland eller Spania, med strengere halvautomatiske offsideregler, ville det ikke ha blitt godkjent. Hvilken regel synes du er mest rettferdig?