Liverpools "game in hand" er endelig spilt, og ender med et stort slagsmål og overraskende resultat

HQ

Vi har i veldig lang tid snakket om Liverpool i Premier League i termer av "x poeng foran med en kamp i hånden". Nå er endelig den kampen spilt, og for en kamp det var. I løpet av Premier League-pausen og uten behov for å spille Champions League-playoff, spilte Everton og Liverpool endelig kampen som ble utsatt i desember i fjor på grunn av værforholdene.

Og resultatet, 2-2, betyr at kampen om tittelen fortsatt er ganske åpen: Liverpool leder med 57 poeng, og Arsenal ligger syv poeng bak. Til tross for at Everton dominerte ballbesittelsen, tillot ikke Evertons forsvar Liverpool mye rom. Mac Allister og Mohamed Salah scoret for Liverpool, mens Beto Betuncal og James Tarkowski scoret for Everton... som utlignet i det 98. minutt.

Dramatikken utspilte seg senere, da Liverpools Curtis Jones etter sluttsignalet jaget og konfronterte Abduolaye Doucouré, som gikk for å feire... foran Liverpool-supporterne, som ikke kunne tro at de hadde latt seieren glippe. Det som fulgte var et ramaskrik, der begge spillerne fikk rødt kort... og til og med Arne Slot, Liverpools trener, fikk rødt kort.