Liverpools kantspiller Federico Chiesa må forlate det italienske landslaget på grunn av skade

Liverpool-spissen Federico Chiesa fikk sin første landslagsoppkalling siden 2024 i forrige uke, og ble kalt inn av Gennaro Gattuso til en rekke viktige kamper i VM-sluttspillet i Europa, mot Nord-Irland 26. mars, og hvis de vinner, mot Wales eller Bosnia-Hercegovina 31. mars, for å sikre seg en av de siste VM-plassene.

Mandag morgen kunngjorde imidlertid Liverpool FC og det italienske fotballforbundet at Chiesa blir værende i England på grunn av skade. "Federico Chiesa ble vurdert ved ankomst til det føderale tekniske senteret og vurdert som utilgjengelig for de neste to kampene. Etter avtale med klubben har han forlatt troppen. Bolognas kantspiller Nicolò Cambiaghi er innkalt som hans erstatter", informerer Federcalcio.

Chiesa kom til Liverpool fra Juventus i 2024, men har siden den gang bare spilt 46 kamper for det engelske laget, og kun ni fra start, på grunn av skader. Chiesa føyer seg inn i en stadig voksende liste over skadde spillere for Liverpool, som for øyeblikket inkluderer Alexander Isak, Conor Bradley og Wataru Endo.

Det er også et hardt slag for Chiesas håp om å komme seg til VM, etter at han allerede var en del av troppen som vant UEFA Euro i 2021 (for 2020-utgaven). Alt avhenger selvfølgelig av om Italia klarer å kvalifisere seg til VM, som en del av det europeiske sluttspillet som starter denne uken...