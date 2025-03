Liverpools nye samarbeid med Maldivenes regjering utløser reaksjoner fra en gruppe LHBT+-fans

HQ

Liverpool FC har annonsert et nytt partnerskap med Maldivenes regjering, gjennom deres turistbyrå Visit Maldives. Denne flerårige avtalen vil gjøre det mulig for Maldivene å ytterligere øke sin globale bevissthet som turistdestinasjon, som har vokst de siste årene, ved å vise merkevaren sin på det mest sette Premier League-laget (et kumulativt publikum på 471 millioner forrige sesong, sa de) og også det mest fulgte på sosiale medier.

I uttalelsen heter det at "det forener to verdenskjente merkevarer med en felles forpliktelse til å tilby ekstraordinære opplevelser", og at samarbeidet vil "utnytte" deres bærekraftprogram, The Red Way, "for å øke bevisstheten og drive frem positiv handling".

Avtalen har imidlertid ikke falt i god jord hos Kops Out, Liverpools LGBT+-fansgruppe. De har sendt ut en uttalelse på Bluesky, der de fordømmer partnerskapet og uttrykker "sitt dype sinne og skuffelse med tanke på Maldivenes forferdelige menneskerettighetsstatistikk", og ber fansen om å protestere, ettersom det viser at Liverpool prioriterer profitt over etisk praksis med nok et eksempel på"sportwashing".

De mener at dette partnerskapet "står i direkte motsetning til klubbens uttalte forpliktelse til likestilling og inkludering", fordi det muslimske landet forfølger og diskriminerer LHBT+-kollektivet, blant annet ved å kriminalisere likekjønnede forhold med bøter, fengsel og pisking.

Kops Out peker også på at den maldiviske regjeringen har vært involvert i store korrupsjonsskandaler, der millioner av dollar som var ment for turismeutvikling, i stedet ble underslått. Og det er ikke alt: Andre brudd på menneskerettighetene inkluderer kjønnslemlestelse av kvinner og begrensninger av ytrings- og organisasjonsfriheten.

Gruppen sier at de ikke vil se på så lenge dette partnerskapet fortsetter, og krever at avtalen umiddelbart avsluttes, at klubben offentlig bekrefter sitt engasjement for LHBT+-rettigheter og menneskerettigheter, og at den går inn i en meningsfull dialog med Kop Outs og andre supportergrupper.