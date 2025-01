Liverpools Trent Alexander-Arnold hånes av pressen etter dårlig innsats mot Manchester United

HQ

Manchester United fikk ikke rettet opp en rekke på fire Premier League-kamper uten seier, men de kan være mer enn stolte etter å ha fått 2-2 mot Liverpool, Englands og Europas beste lag akkurat nå. Søndagens kamp på Anfield var svært jevnspilt... og man kan si at Man United faktisk var bedre enn Liverpool, og skapte mange målsjanser.

Blant Liverpool-spillerne var det én som skilte seg ut... av helt feil grunner: Trent Alexander-Arnold. Midtbanespilleren - født i Liverpool - har vært høyt elsket av de lokale fansen, som ikke tåler ryktene om at han angivelig skal signere for Real Madrid neste sesong. Men i går var han målet for all kritikken.

Pressen og dataanalytikeren langet ut mot Alexander-Arnold. På 86 minutter vant han tilsynelatende ingen dueller mot Manchester United, og klarte bare 77 prosent av pasningene. Ifølge Opta-data sier WhoScored.com at han er den forsvarsspilleren som har blitt driblet forbi flest ganger av alle forsvarsspillere i Europas fem største ligaer denne sesongen, hele 30 ganger.

Roy Keane, Sky Sports-kommentator og tidligere Manchester United-spiller, sa at mens Alexander-Arnold vanligvis er "briljant" fremover, var forsvarsferdighetene hans "som skolegutt-greier", og spøkte: "De snakker om at han skal til Real Madrid, slik han forsvarer seg, han skal til Tranmere Rovers (en tredjedivisjonsklubb) etter dette".

Ifølge Jamie Carragher, en annen Sky Sports-kommentator, har ryktene om en overgang til Real Madrid distrahert ham. Trent har kontrakt ut året, men Real Madrid skal ha tilbudt €18 millioner (£20 millioner) for å signere ham i januar. "Jeg trodde han ville tenke på at alle snakker negativt om ham, og at han ville gjøre en virkelig stor prestasjon".