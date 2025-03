Livssimuleringen om å studere ved en magisk skole, Witchbrook, får endelig et lanseringsvindu

HQ

Nintendo har gitt alle oss life sim-fans et nytt livstegn for Witchbrook, tittelen om å studere og leve på en skole for magi. Det har vært en lang ventetid for mange, ettersom spillet, som opprinnelig ble annonsert som Project Spellbound, hadde vært under utvikling i over syv år.

I dag fikk vi endelig se Witchbrook i bevegelse, og det ser ut til at det var verdt å vente på. Vi kan delta i undervisning i en rekke magiske fag, bli venner med klassekameratene våre, nyte livet i byen og jobbe med magien vår for å betale skolepengene på Witchbrook School. Og vi kan gjøre det alene eller i samarbeid med opptil fire andre spillere samtidig.

Witchbrook har ikke en spesifikk lanseringsdato ennå, men det kommer til Nintendo Switch, Xbox og PC i løpet av vinteren 2025. Nyt den første traileren nedenfor.