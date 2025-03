Lizbeth Ovalles mål med Tigres vil sannsynligvis bli husket som det beste målet i 2025

HQ

Lizbeth Ovalle, 25 år gammel meksikansk spiller for Tigres, et av topplagene i den meksikanske ligaen for kvinner, scoret et oppsiktsvekkende mål som har gjort fotballfans overalt målløse, og det gikk raskt viralt. I det 75. minutt av en kamp i Liga MX Femenil (Clausura) mot Guadalajara slo Jenni Hermoso en pasning til Ovalle.

Det var veldig vanskelig for noen å score i den vinkelen uten å stoppe ballen først, men Ovalle gjorde et "skorpionspark", en uvanlig manøver i luften som gjør at hun treffer ballen med sålen på støvelen og sender ballen i en bane som er umulig for keeperen å stoppe.

Målet har raskt gått viralt, og mange ber om at hun skal nomineres til Puskás-prisen, som FIFA hvert år deler ut til det beste målet. Selv om hun teknisk sett vil bli nominert til Marta-prisen, en ny pris for beste mål i kvinnefotball, som ble opprettet i fjor til ære for Marta Vieira da Silva, spissen på Brasils landslag fra 2002 til 2024.