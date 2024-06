Lizzo reagerer på sin referanse i South Park The End of Obesity

HQ

Ingen store navn er noensinne trygge fra South Park. Al Gore ble forvandlet til en merkelig skapning kjent som ManBearPig, Kanye West ble vist som en som hadde intimt forhold til fisk, og nå har Lizzo blitt avbildet som et falskt "slankemiddel" oppkalt etter henne.

I klippet, som Lizzo reagerer på på sin TikTok-konto, ser vi Stans mor Sharon fortelle Kyles mor at hun ikke hadde råd til Ozempic, men at Lizzo også hjalp henne med å nå målene sine. Med Lizzo kunne hun spise hva hun ville og holde den fysiske aktiviteten på et minimum.

Lizzo virket ikke så plaget av den generelle referansen. Hun sa til slutt at hun "virkelig er den kjerringa". Lizzo tok referansen som et øyeblikk for å minne seerne på at hun ber folk om å ikke bry seg om hva andre tenker og elske seg selv.

