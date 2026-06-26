Lizzy Caplan blir med i live-action-filmatiseringen av Far Cry

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Mot slutten av 2025 kunngjorde Ubisoft at de skulle samarbeide med FX om å lage en live-action-filmatisering av Far Cry, med Alien: Earth-showrunneren Noah Hawley som produsent sammen med Rob Mac fra It's Always Sunny in Philadelphia, som også skal medvirke i prosjektet som en av hovedrolleinnehaverne.

Vi har ventet på flere nyheter om dette prosjektet, og nå kommer endelig nyheten, da det er bekreftet at Lizzy Caplan blir med i prosjektet som en av hovedrolleinnehaverne. Vi vet ingenting om karakteren Caplan skal spille, bare at "rollebesetningen nettopp ble mye farligere".

I tillegg til denne nyheten har Hawley tidligere uttalt at serien ikke vil være en tilpasning av noen av de eksisterende spillene, men at den snarere vil følge sin egen unike fortelling, alt som en del av planene om å bli en "antologiserie".