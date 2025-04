Llama Lane avslører den hemmelige sausen bak den svært vellykkede svenske spillindustrien

HQ

Når det gjelder populærkultur, er Sverige kanskje mest kjent for sin musikkscene, som er hjemsted for utallige av verdens største band og artister, samt produsenter som har bidratt til å skape og løfte frem verdensstjerner. Men faktum er at Sverige i dag er minst like gode på spill, med mange verdensberømte utviklere som selger enorme mengder spill.

Så hva er hemmeligheten bak alt dette? Under DevGAMM benyttet vi anledningen til å spørre Lars Håhus, sjef for Llama Lane, om hans syn på temaet:

"Jeg er veldig stolt av å være en del av det svenske økosystemet og den svenske spillutviklerscenen. Vi har skilt oss ut i ganske mange år. Talenttettheten i Sverige er virkelig... Det er så mange talentfulle utviklere.

"Og fra Malmö til nord i landet er det så mange som lager fantastiske spill. Jeg tror det vi har sett i Sverige, og som har vært til fordel for oss, er at folk som har hatt suksess med å lage spill som har tjent penger, og som faktisk har tjent penger på det og blitt relativt velstående, investerer tilbake i bransjen fordi de ønsker det. Fordi de bryr seg om bransjen."

Kjærligheten til spillverdenen får utviklere og utgivere til å reinvestere i bransjen, sier han, og forteller at dette fører til en positiv spiral der suksess fører til suksess:

"Igjen, de elsker spill og så videre, men de bryr seg om økosystemet. De bryr seg om det svenske spillklimaet. Og da ser vi at flere studioer blir grunnlagt.

"Det blir laget flere spill. Senioriteten til folkene stiger. Vi har flere og flere virkelig talentfulle utviklere. Og det skaper virkelig en motor som gjør at det produseres mange virkelig gode spill i Sverige."

En annen ting han trekker frem, er det faktum at det ikke finnes noen statlig støtte til spill i Sverige, noe som ifølge Håhus betyr at utviklerne virkelig må skape spillene folk faktisk vil spille og kjøpe:

"Det vi har sett i Sverige, er at det er synke eller svømme. Du må ha en kommersiell tankegang når du lager spillene dine, slik at du kan komme til et punkt der du faktisk skaper inntekter og deretter kan gi tilbake til samfunnet."

Sjekk ut det svært interessante intervjuet i sin helhet nedenfor.