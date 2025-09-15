LocalThunk forklarer hvorfor Balatros store 1.1-oppdatering ikke kommer i 2025

HQ

Hvis du har ventet spent på nyheter om når Balatros lovede 1.1-oppdatering vil komme, har vi noe å dele på den fronten, selv om det ikke i seg selv er positivt.

Utvikleren LocalThunk har lagt ut et blogginnlegg der han forklarer at den lovede oppdateringen fortsatt er på vei, men at det er en stund unna. Den vil ikke lenger debutere i 2025, og grunnen til dette er at de tar seg god tid med det og kommer tilbake til sin mer typiske utviklingskadens for spillet, som ganske enkelt er noen timer om dagen, ettersom de er en "hobbyutvikler i hjertet, og jeg elsker å fikle."

Som forklart av LocalThunk: "Jeg tok en pause fra alt som hadde med spillet å gjøre i noen måneder frem til starten av 2025, da jeg veldig sakte begynte å jobbe igjen. Jeg valgte imidlertid å bare jobbe med spillet slik jeg gjorde da prosjektet startet, som en hobbyist (noen timer per dag, og ikke alltid med 1.1-oppdateringen), og det viser seg at det er mye tregere enn å jobbe i crunch-modus 12 timer per dag, slik jeg gjorde rundt lanseringen."

De sier også at de aldri har satt noen tidsfrist for å få ting ferdig for Balatro, og at de ikke vil begynne med det nå, og at det er grunnen til at de ikke har tenkt å holde den tidligere planlagte lanseringsdatoen for oppdateringen, som var 2025.

Når det er sagt, hvis du er bekymret for at denne tilnærmingen kan føre til at spillet snart blir forlatt av LocalThunk, forklarer de også: "Jeg la ut for noen måneder siden at jeg endelig fikk 100% av prestasjonene i Balatro, og for litt beroligelse vil Balatro spilleren i meg absolutt ikke tillate meg å gå bort fra å utvikle dette spillet. Jeg gleder meg allerede til å prøve å få 100 % igjen fra en annen profil når 1.1 er klar. Du kan være sikker på at det kommer til å skje."