Lockheed debuterer med AI-aktivert målstyring på F-35-fly

Lockheed Martin har med hell testet kunstig intelligens på sine F-35 jagerfly for å identifisere potensielle mål under flyging, har selskapet kunngjort. Forsøket, kjent som Project Overwatch, fant sted på Nellis Air Force Base i Nevada, og integrerte en maskinlæringsmodell i jetflyets informasjonskontrollsystem.

AI-modellen analyserte omgivelsene og presenterte potensielle mål for piloten, noe som er første gang et taktisk AI-system har kommet med slike forslag i sanntid. Da Jake Wertz, Lockheeds VP for F-35 Combat Systems, kunngjorde denne prestasjonen, la han også vekt på muligheten til å oppdatere AI-modeller på bakken:

"Like viktig er vår evne til å omprogrammere AI-modellen på bakken og ha disse oppdateringene tilgjengelige for neste sortie, et viktig skritt mot å opprettholde et taktisk forsprang i et raskt utviklende trusselmiljø" (via Defense News).

Som Lockheed Martin uttaler på sosiale medier:

Neste generasjons intelligens, der det betyr mest. Vi har integrert AI-forbedret kampidentifikasjon (Combat ID) direkte i F-35s cockpit, noe som hjelper pilotene med å se og angripe trusler raskere.