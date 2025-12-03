Lockheed Martin åpner nytt anlegg for å fremskynde utviklingen av hypersoniske våpen

HQ

Lockheed Martin har åpnet et nytt laboratorium for integrering av hypersoniske systemer på sin campus i Huntsville, opplyser selskapet onsdag, og markerer dermed et nytt skritt i arbeidet med å få på plass neste generasjons våpen som kan fly med mer enn fem ganger lydens hastighet.

Det nye området på 17 000 kvadratmeter skal huse avansert testutstyr, simuleringsmiljøer og integrasjonsverktøy, og er en del av et større investeringsprogram på 529 millioner dollar som omfatter mer enn 700 000 kvadratmeter med nye fasiliteter under bygging eller planlagt.

Hypersoniske systemer har blitt et sentralt element i den strategiske konkurransen mellom USA og Kina, der begge kappes om å utvikle våpen som kan løpe fra og utmanøvrere tradisjonelle forsvarssystemer.

Lockheed sa at det nye laboratoriet vil bidra til å akselerere testsyklusene og støtte kommende programmer. Kunngjøringen kommer etter at det nystartede forsvarsselskapet Castelion i oktober sikret seg kontrakter for å integrere sitt Blackbeard hypersoniske angrepsvåpen med eksisterende systemer i den amerikanske hæren.

Programstyringsdirektør for Lockheed Martin:

"Hypersoniske våpen er i ferd med å omforme fremtidens militære forsvar ved å levere uovertruffen hastighet og manøvreringsevne som overgår tradisjonelle trusler."