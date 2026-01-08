Lockheed Martin leverte rekordmange F-35-fly i 2025

HQ

Lockheed Martin økte produksjonen av sitt flaggskip F-35 jagerfly i 2025, og leverte rekordmange 191 fly til USA og allierte nasjoner, ettersom etterspørselen etter avanserte kampfly fortsetter å øke i en tid med økende globale spenninger.

Tallet markerer en kraftig økning fra de 110 jetflyene som ble levert året før, og understreker hvordan prioriteringene for forsvarsutgifter har endret seg hos NATO og USAs partnere, særlig i Europa og det indo-stillehavsregionen. Lockheed sier at produksjonslinjen nå går i et tempo som langt overgår alle andre vestlige kampflyprogrammer.

F-35 har blitt en sentral søyle i moderne luftstyrker, og står for omtrent en tredjedel av Lockheed Martins årlige inntekter og forankrer langsiktige anskaffelsesplaner for dusinvis av land. Regjeringene har fremskyndet bestillingene etter hvert som konfliktene i Ukraina, Midtøsten og Asia har endret den militære planleggingen.

Om F-35:

F-35 er designet som et femtegenerasjons stealth-fly med flere roller, og kombinerer lav observasjonsevne med avanserte sensorer, datadelingsfunksjoner og presisjonsangrepssystemer. Lockheed posisjonerer flyet som et nettverksbasert knutepunkt på slagmarken snarere enn et tradisjonelt jagerfly, slik at det kan operere sammen med droner, bakkestyrker og marinefartøyer, en rolle som har gjort det til ryggraden i allierte luftmaktstrategier langt inn i de kommende tiårene.