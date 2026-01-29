Lockheed Martin oppjusterer prognosen for 2026 på grunn av økende etterspørsel etter jetfly og missiler

HQ

Lockheed Martin løftet torsdag sine inntekts- og resultatprognoser for 2026, og pekte på vedvarende global etterspørsel etter jagerfly og avanserte våpensystemer ettersom konflikter i flere regioner fører til høyere militære utgifter.

Den amerikanske forsvarsleverandøren forventet en omsetning i 2026 på 77,5 til 80 milliarder dollar, over analytikernes forventninger, og forventet en inntjening per aksje på opptil 30,25 dollar. Selskapet rapporterte også kvartalsinntekter på 20.32 milliarder dollar, opp fra 18.62 milliarder dollar et år tidligere. Missildivisjonen leverte den sterkeste veksten, med en salgsøkning på nesten 18%, mens luftfartsenheten (som produserer F-35) vokste med mer enn 6%.

Lockheed fremhevet utvidede produksjonsavtaler med amerikanske myndigheter, inkludert en sjuårig avtale om en kraftig økning i produksjonen av Patriot-missilavskjæringsmissiler og en separat plan om mer enn firedobling av produksjonen av THAAD-forsvarssystemer. Selskapet leverte 191 F-35-fly i 2025, noe som understreker den fortsatte etterspørselen etter det som fortsatt er Pentagons største våpenprogram.

Geopolitiske spenninger og pågående kriger har økt ordrene i hele forsvarssektoren, noe som støtter Lockheeds utsikter til tross for nye amerikanske regler som knytter utbytte og lederkompensasjon til leveringsresultater. Selskapet betalte 3,13 milliarder dollar i utbytte i fjor, noe over året før ...