Lockheed Martin presenterer Lamprey undervannsdrone som kan festes til skip

Lockheed Martin har avduket Lamprey Multi-Mission Autonomous Undersea Vehicle, et nytt ubemannet undervannssystem som er designet for å feste seg til skip, avfyre torpedoer og utplassere luftbårne droner.

Ifølge selskapet har plattformen et nyttelastrom på 24 fot som kan tilpasses til en rekke oppdrag, fra havbunnsoperasjoner til overflatekrigføring. Lamprey kan ligge på havbunnen med en lav stealth-profil og lades opp ved å koble seg til et vertsfartøy.

Lamprey er et autonomt undervannsfartøy med flere oppdrag // Shutterstock

Under overflaten kan dronen avfyre anti-ubåt-torpedoer og lokkeduer. På overflaten kan den utplassere ubemannede luftfartøyer for rekognosering eller kinetiske angrep, noe som gjør den i stand til å drive anti-skipskrigføring både under og over havet.

Lockheed opplyser at systemet er internt finansiert og utviklet for å operere autonomt, med mulighet til å kommunisere og koordinere med andre ubemannede systemer i svermkonfigurasjoner. Avdukingen kommer samtidig som mariner over hele verden akselererer investeringene i autonome maritime systemer som er designet for å utvide den operative rekkevidden og samtidig redusere risikoen for bemannede plattformer...