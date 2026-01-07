Lockheed Martin skal tredoble produksjonen av Patriot-missiler

HQ

Lockheed Martin har inngått en langsiktig avtale med amerikanske myndigheter som vil mer enn tredoble selskapets årlige produksjonskapasitet av Patriot PAC-3-missilavskjæringsmissiler, noe som gjenspeiler den økende etterspørselen etter luftvernsystemer over hele verden.

I henhold til en sjuårig avtale med USAs forsvarsdepartement planlegger selskapet å øke produksjonen til rundt 2000 missiler i året, opp fra rundt 600 tidligere. Beslutningen kommer samtidig som USA og dets allierte øker innsatsen for å styrke luft- og missilforsvaret som svar på den økende geopolitiske risikoen.

PAC-3-missilet, som brukes i luftvernsystemet Patriot, har blitt en hjørnestein i Vestens militære støtte til Ukraina, og opereres også av 16 land, deriblant Japan, Polen, Sverige og Qatar. Lockheed Martin opplyser at de allerede har økt produksjonen med 60 % i løpet av de siste to årene, og at de skal levere 620 missiler bare i 2025.

Utvidelsen følger en rekordkontrakt på 9,8 milliarder dollar som ble tildelt i fjor for nesten 2000 Patriot-missiler, den største enkeltordren for systemet, og understreker hvordan missilforsvaret har fått en sentral plass i planleggingen av moderne krigføring.