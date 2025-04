Lockheed tar sikte på å turbolade F-35 og gjøre det til en "Ferrari"

HQ

Siste nytt om USA . Etter å ha trukket seg fra flyvåpenets Next Generation Air Dominance-konkurranse, omdirigerer Lockheed Martin innsatsen til å puste nytt liv i F-35 og F-22 Raptor.

Tanken er å smelte sammen banebrytende teknologi, utviklet for den nå tapte NGAD-kontrakten, i disse erfarne jagerflyene, og effektivt skape et "femtegenerasjons pluss"-fly. Ledere mener at dette kan gi nesten sjettegenerasjons ytelse til en brøkdel av kostnaden.

"Det er teknikker og evner ... som ble utviklet for (vårt NGAD-bud) som vi nå kan bruke her," sa Lockheed CEO til investorer i en inntjeningssamtale på tirsdag. "Vi kommer i utgangspunktet til å ta (F-35′s) chassis og gjøre det om til en Ferrari."

Med tusenvis av F-35-fly som potensielt kan dra nytte av oppgraderingen, fra forbedrede sensorer til mer unnvikende stealth-evner, kan forbedringene omdefinere luftdominansen for både amerikanske allierte og partnere. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.