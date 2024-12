Loco Motives kreative leder snakker om Paper Mario-sammenligninger og hva som gjør et moderne pek-og-klikk-spill godt Med et komisk mysterium som utspiller seg på et tog, er det klart at det kommer sammenligninger med Paper Mario: The Thousand-Year Door.

HQ Loco Motive Paper Mario: The Thousand-Year Door er et indie-pek-og-klikk-eventyr som har vært en stor hit for sjangeren i år. Loco Motive er briljant morsomt og tilfører sjangeren noen moderne funksjoner, og gjør mye for å holde pek-og-klikk-følelsen frisk, og vi snakket med den kreative direktøren Adam Riches på BIG-konferansen i Bilbao om hvordan de tilnærmet seg Loco Motive for å holde det moderne. "På kontrolleren har det full støtte for kontrolleren, og du spiller på en annen måte enn du tradisjonelt ville gjort. Så hvis du vil ha direkte kontroll over karakteren på en gamepad eller på Nintendo Switch hvis du vil spille på den, føles det naturlig. Det føles ikke som om du emulerer en musemarkør," forklarer Riches. Og siden mysteriet utspiller seg på et tog, er det selvfølgelig sammenligninger med Paper Mario: The Thousand-Year Door, noe Riches setter pris på. "Jeg har fått noen få mennesker til å påpeke det spesifikt for meg, Paper Mario," sa Riches. "Jeg synes det er noe interessant med det, og da vi markedsførte spillet, var det noe fristende med å være på et kjøretøy, fordi du har mye bevegelse. Bakgrunnen beveger seg, og det føles veldig kinetisk og energisk, og jeg tror eventyrspill tradisjonelt sett kan føles litt statiske og langsomme." Sjekk ut hele intervjuet nedenfor for mer informasjon om Loco Motive, som er ute nå til Nintendo Switch og PC. HQ