Locomoto lanseres på PC i april

Som en del av den pågående Future Games Show, avslørte utvikleren Green Tile Digital nettopp den nøyaktige datoen som fansen kan forvente å dykke ned i deres kommende togeventyrspill, Locomoto. Tittelen kommer til PC 8. april, og med den kunngjøringen i tankene er det også publisert en trailer for utgivelsesdato.

HQ

Når det gjelder hva Locomoto vil tilby spillerne, dreier spillet seg om å bli en togkonduktør og reise rundt i en frodig verden, samle ressurser, lage møbler for å dekorere kjøretøyet ditt og hjelpe passasjerer og byfolk underveis med eventuelle forespørsler de måtte ha.

I en kommentar til den nært forestående ankomsten av Locomoto, la Green Tile's CEO Ben Clarke til: "Vi er veldig glade for å slippe Locomoto på PC i april. Jeg er så stolt av alt teamet vårt har oppnådd så langt. Det har til tider vært ganske krevende, men vi har også hatt det veldig gøy underveis; jeg ser virkelig frem til å dele den gleden med spillerne når vi endelig kommer til lanseringen om bare noen få uker! Vi er utrolig takknemlige for at samfunnet vårt allerede har gitt oss så mange verdifulle tilbakemeldinger siden vi lanserte demoen, og vi gleder oss til å invitere enda flere spillere til å bli med oss på reisen."

Det er foreløpig ingen annonserte planer for en konsollversjon av spillet, men med et så herlig eventyr i vente, kan du se noen flere smakebiter av PC-tittelen nedenfor.