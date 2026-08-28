Loddtrekning for Conference League 2026/27: alle kamper for hvert lag i gruppespillet

HQ

Trekningen til Champions League ble gjennomført på torsdag, og på fredag var det tur til seriefasene i Europa League og Conference League.

Den tredje nivået i den europeiske klubbturneringen fortsetter som vanlig med 36 kvalifiserte lag fordelt på seks potter i henhold til deres UEFA-koeffisient. Hvert lag vil møte én motstander fra hver pott, i tillegg til seks kamper, for å sikre en balansert turnering, og hvert lag vil spille tre hjemmekamper og tre bortekamper.

Conference League 2026/27-ligafasen starter 15. oktober 2026 og avsluttes 17. desember 2026. Kampplanen med datoer og klokkeslett vil bli offentliggjort senest søndag 30. august.

Loddtrekning for Conference League 2026/27: alle kamper for hvert lag

Pott 1

Atalanta: Ajax (H), Pafos (B), Borac (H), Kairat Almaty (B), Riga (H), Mjällby (B)

Braga: København (H), Gent (B), KuPS Kuopio (H), Brann (B), Aarhus (H), Egnatia (B)

Ajax: Atalanta (H), Midtjylland (B), Getafe (H), Sint-Truidense (B), Hajduk Split (H), Thun (B)

Freiburg: Monaco (H), Panathinaikos (A), Twente (H), Trabzonspor (A), Jablonec (H), Kauno Žalgiris (A)

Monaco: Freiburg (H), Brighton (A), L. Red Imps (H), Hearts (A), Nordsjælland (H), CSKA Sofia (A)

København: Braga (H), Crvena Zvezda (A), Lugano (H), U. Craiova (A), Inter Escaldes (H), Iberia Tbilisi (A)

Pott 2

Midtjylland: Ajax (H), Pafos (A), L. Red Imps (H), Sint-Truidense (A), Hajduk Split (H), Egnatia (A)

Crvena Zvezda: København (H), Gent (A), Lugano (H), Trabzonspor (A), Inter Escaldes (H), Iberia Tbilisi (A)

Gent: Braga (H), Crvena Zvezda (A), KuPS Kuopio (H), Brann (A), Aarhus (H), Thun (A)

Panathinaikos: Freiburg (H), Brighton (A), Borac (H), Kairat Almaty (A), Nordsjælland (H), CSKA Sofia (A)

Pafos: Atalanta (H), Midtjylland (B), Twente (H), Hearts (B), Riga (H), Mjällby (B)

Brighton: Monaco (H), Panathinaikos (A), Getafe (H), U. Craiova (A), Jablonec (H), Kauno Žalgiris (A)

Pott 3

Lugano: København (H), Crvena Zvezda (B), Getafe (H), Sint-Truidense (B), Jablonec (H), Kauno Žalgiris (B)

Getafe: Ajax (H), Brighton (B), Lugano (H), U. Craiova (B), Inter Escaldes (H), Iberia Tbilisi (B)

KuPS Kuopio: Braga (H), Gent (A), Borac (H), Trabzonspor (A), Nordsjælland (H), CSKA Sofia (A)

Twente: Freiburg (H), Pafos (A), L. Red Imps (H), Kairat Almaty (A), Aarhus (H), Thun (A)

L. Red Imps: Monaco (H), Midtjylland (A), Twente (H), Brann (A), Hajduk Split (H), Egnatia (A)

Borac: Atalanta (H), Panathinaikos (B), KuPS Kuopio (H), Hearts (B), Riga (H), Mjällby (B)

Potte 4

Sint-Truidense: Ajax (H), Midtjylland (A), Lugano (H), Brann (A), Hajduk Split (H), Iberia Tbilisi (A)

Brann: Braga (H), Gent (A), L. Red Imps (H), Sint-Truidense (A), Aarhus (H), Kauno Žalgiris (A)

Hearts: Monaco (H), Pafos (A), Borac (H), Trabzonspor (A), Nordsjælland (H), Thun (A)

Kairat Almaty: Atalanta (H), Panathinaikos (A), Twente (H), U. Craiova (A), Riga (H), Mjällby (A)

Trabzonspor: Freiburg (H), Crvena Zvezda (A), KuPS Kuopio (H), Hearts (A), Jablonec (H), CSKA Sofia (A)

U. Craiova: København (H), Brighton (B), Getafe (H), Kairat Almaty (B), Inter Escaldes (H), Egnatia (B)

Pot 5

Riga: Atalanta (H), Pafos (A), Borac (H), Kairat Almaty (A), Jablonec (H), Kauno Žalgiris (A)

Hajduk Split: Ajax (H), Midtjylland (B), L. Red Imps (H), Sint-Truidense (B), Nordsjælland (H), Thun (B)

Jablonec: Freiburg (H), Brighton (A), Lugano (H), Trabzonspor (A), Riga (H), Iberia Tbilisi (A)

Nordsjælland: Monaco (H), Panathinaikos (B), KuPS Kuopio (H), Hearts (B), Hajduk Split (H), CSKA Sofia (B)

Aarhus: Braga (H), Gent (A), Twente (H), Brann (A), Inter Escaldes (H), Egnatia (A)

Inter Escaldes: København (H), Crvena Zvezda (B), Getafe (H), U. Craiova (B), Aarhus (H), Mjällby (B)

Pott 6

Thun: Ajax (H), Gent (A), Twente (H), Hearts (A), Hajduk Split (H), CSKA Sofia (A)

CSKA Sofia: Monaco (H), Panathinaikos (A), KuPS Kuopio (H), Trabzonspor (A), Nordsjælland (H), Thun (A)

Kauno Žalgiris: Freiburg (H), Brighton (A), Lugano (H), Brann (A), Riga (H), Egnatia (A)

Mjällby: Atalanta (H), Pafos (A), Borac (H), Kairat Almaty (A), Inter Escaldes (H), Iberia Tbilisi (A)

Iberia Tbilisi: København (H), Crvena Zvezda (A), Getafe (H), Sint-Truidense (A), Jablonec (H), Mjällby (A)

Egnatia: Braga (H), Midtjylland (A), L. Red Imps (H), U. Craiova (A), Aarhus (H), Kauno Žalgiris (A)