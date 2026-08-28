Loddtrekning for Conference League 2026/27: alle kamper for hvert lag i gruppespillet
Conference League – gruppespillet finner sted mellom oktober og desember 2026.
Trekningen til Champions League ble gjennomført på torsdag, og på fredag var det tur til seriefasene i Europa League og Conference League.
Den tredje nivået i den europeiske klubbturneringen fortsetter som vanlig med 36 kvalifiserte lag fordelt på seks potter i henhold til deres UEFA-koeffisient. Hvert lag vil møte én motstander fra hver pott, i tillegg til seks kamper, for å sikre en balansert turnering, og hvert lag vil spille tre hjemmekamper og tre bortekamper.
Conference League 2026/27-ligafasen starter 15. oktober 2026 og avsluttes 17. desember 2026. Kampplanen med datoer og klokkeslett vil bli offentliggjort senest søndag 30. august.
Loddtrekning for Conference League 2026/27: alle kamper for hvert lag
Pott 1
Atalanta: Ajax (H), Pafos (B), Borac (H), Kairat Almaty (B), Riga (H), Mjällby (B)
Braga: København (H), Gent (B), KuPS Kuopio (H), Brann (B), Aarhus (H), Egnatia (B)
Ajax: Atalanta (H), Midtjylland (B), Getafe (H), Sint-Truidense (B), Hajduk Split (H), Thun (B)
Freiburg: Monaco (H), Panathinaikos (A), Twente (H), Trabzonspor (A), Jablonec (H), Kauno Žalgiris (A)
Monaco: Freiburg (H), Brighton (A), L. Red Imps (H), Hearts (A), Nordsjælland (H), CSKA Sofia (A)
København: Braga (H), Crvena Zvezda (A), Lugano (H), U. Craiova (A), Inter Escaldes (H), Iberia Tbilisi (A)
Pott 2
Midtjylland: Ajax (H), Pafos (A), L. Red Imps (H), Sint-Truidense (A), Hajduk Split (H), Egnatia (A)
Crvena Zvezda: København (H), Gent (A), Lugano (H), Trabzonspor (A), Inter Escaldes (H), Iberia Tbilisi (A)
Gent: Braga (H), Crvena Zvezda (A), KuPS Kuopio (H), Brann (A), Aarhus (H), Thun (A)
Panathinaikos: Freiburg (H), Brighton (A), Borac (H), Kairat Almaty (A), Nordsjælland (H), CSKA Sofia (A)
Pafos: Atalanta (H), Midtjylland (B), Twente (H), Hearts (B), Riga (H), Mjällby (B)
Brighton: Monaco (H), Panathinaikos (A), Getafe (H), U. Craiova (A), Jablonec (H), Kauno Žalgiris (A)
Pott 3
Lugano: København (H), Crvena Zvezda (B), Getafe (H), Sint-Truidense (B), Jablonec (H), Kauno Žalgiris (B)
Getafe: Ajax (H), Brighton (B), Lugano (H), U. Craiova (B), Inter Escaldes (H), Iberia Tbilisi (B)
KuPS Kuopio: Braga (H), Gent (A), Borac (H), Trabzonspor (A), Nordsjælland (H), CSKA Sofia (A)
Twente: Freiburg (H), Pafos (A), L. Red Imps (H), Kairat Almaty (A), Aarhus (H), Thun (A)
L. Red Imps: Monaco (H), Midtjylland (A), Twente (H), Brann (A), Hajduk Split (H), Egnatia (A)
Borac: Atalanta (H), Panathinaikos (B), KuPS Kuopio (H), Hearts (B), Riga (H), Mjällby (B)
Potte 4
Sint-Truidense: Ajax (H), Midtjylland (A), Lugano (H), Brann (A), Hajduk Split (H), Iberia Tbilisi (A)
Brann: Braga (H), Gent (A), L. Red Imps (H), Sint-Truidense (A), Aarhus (H), Kauno Žalgiris (A)
Hearts: Monaco (H), Pafos (A), Borac (H), Trabzonspor (A), Nordsjælland (H), Thun (A)
Kairat Almaty: Atalanta (H), Panathinaikos (A), Twente (H), U. Craiova (A), Riga (H), Mjällby (A)
Trabzonspor: Freiburg (H), Crvena Zvezda (A), KuPS Kuopio (H), Hearts (A), Jablonec (H), CSKA Sofia (A)
U. Craiova: København (H), Brighton (B), Getafe (H), Kairat Almaty (B), Inter Escaldes (H), Egnatia (B)
Pot 5
Riga: Atalanta (H), Pafos (A), Borac (H), Kairat Almaty (A), Jablonec (H), Kauno Žalgiris (A)
Hajduk Split: Ajax (H), Midtjylland (B), L. Red Imps (H), Sint-Truidense (B), Nordsjælland (H), Thun (B)
Jablonec: Freiburg (H), Brighton (A), Lugano (H), Trabzonspor (A), Riga (H), Iberia Tbilisi (A)
Nordsjælland: Monaco (H), Panathinaikos (B), KuPS Kuopio (H), Hearts (B), Hajduk Split (H), CSKA Sofia (B)
Aarhus: Braga (H), Gent (A), Twente (H), Brann (A), Inter Escaldes (H), Egnatia (A)
Inter Escaldes: København (H), Crvena Zvezda (B), Getafe (H), U. Craiova (B), Aarhus (H), Mjällby (B)
Pott 6
Thun: Ajax (H), Gent (A), Twente (H), Hearts (A), Hajduk Split (H), CSKA Sofia (A)
CSKA Sofia: Monaco (H), Panathinaikos (A), KuPS Kuopio (H), Trabzonspor (A), Nordsjælland (H), Thun (A)
Kauno Žalgiris: Freiburg (H), Brighton (A), Lugano (H), Brann (A), Riga (H), Egnatia (A)
Mjällby: Atalanta (H), Pafos (A), Borac (H), Kairat Almaty (A), Inter Escaldes (H), Iberia Tbilisi (A)
Iberia Tbilisi: København (H), Crvena Zvezda (A), Getafe (H), Sint-Truidense (A), Jablonec (H), Mjällby (A)
Egnatia: Braga (H), Midtjylland (A), L. Red Imps (H), U. Craiova (A), Aarhus (H), Kauno Žalgiris (A)