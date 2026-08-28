Loddtrekningen til Europa League 2026/27: alle kamper for hvert lag i gruppespillet

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Etter at Champions League-loddtrekningen ble gjennomført på torsdag, ble loddtrekningen for gruppespillet i Europa League og Conference League gjennomført på lørdag for å avgjøre hvert lags vei gjennom gruppespillet. Den nest viktigste turneringen starter veldig snart, i uken 16.–17. september 2026 (en uke etter at Champions League starter), og vil bestå av åtte kampdager frem til 28. januar 2027.

36 lag har kvalifisert seg til UEFA Europa League 2026/27, fordelt på fire potter i henhold til deres UEFA-koeffisient. Hvert lag skal spille mot to lag fra hver pott for å sikre en balansert konkurranse, og hvert lag skal spille fire hjemmekamper og fire bortekamper.

Til slutt vil Europa

League

-spillplanen med datoer og klokkeslett bli offentliggjort senest søndag 30. august.

Loddtrekning for Europa League 2026/27: alle kamper for hvert lag

Pott 1

Bayer Leverkusen: Marseille (H), Lyon (A), Salzburg (H), GNK Dinamo (A), Celje (H), Lech Poznań (A), Beşiktaş (H), OFI Kreta (A)

Benfica: AZ Alkmaar (H), Milan (A), Celtic (H), Viktoria Plzeň (A), Lech Poznań (H), Omonia (A), OFI Kreta (H), N.E.C. (B

Juventus: Real Sociedad (H), AZ Alkmaar (B), Rennes (H), Ferencváros (B), Omonia (H), Celta (B), N.E.C. (H), H. Beer-Sheva (B)

Milan: Benfica (H), Olympiacos (B), Ferencváros (H), Salzburg (B), Sunderland (H), Bournemouth (B), Ararat-Armenia (H), Levski Sofia (B)

Lyon: Bayer Leverkusen (H), Real Sociedad (A), Union SG (H), Anderlecht (A), Crystal Palace (H), Jagiellonia (A), Lillestrøm (H), Hoffenheim (A)

AZ Alkmaar: Juventus (H), Benfica (B), GNK Dinamo (H), Sparta Praha (B), Sturm Graz (H), Sunderland (B), H. Beer-Sheva (H), Ararat-Armenia (B)

Olympiacos: Milan (H), Marseille (A), Sparta Praha (H), Rennes (A), Jagiellonia (H), Celje (A), Hoffenheim (H), Torreense (A)

Real Sociedad: Lyon (H), Juventus (A), Viktoria Plzeň (H), Union SG (A), Bournemouth (H), Crystal Palace (A), Torreense (H), Lillestrøm (A)

Marseille: Olympiacos (H), Bayer Leverkusen (A), Anderlecht (H), Celtic (A), Celta (H), Sturm Graz (A), Levski Sofia (H), Beşiktaş (A)

Pott 2

Ferencváros: Juventus (H), Milan (A), Viktoria Plzeň (H), Celtic (A), Celje (H), Lech Poznań (A), Torreense (H), Hoffenheim (A)

Viktoria Plzeň: Benfica (H), Real Sociedad (A), Union SG (H), Ferencváros (A), Jagiellonia (H), Bournemouth (A), Levski Sofia (H), Lillestrøm (B)

Union SG: Real Sociedad (H), Lyon (B), Celtic (H), Viktoria Plzeň (B), Lech Poznań (H), Celta (B), H. Beer-Sheva (H), Beşiktaş (B)

GNK Dinamo: Leverkusen (H), AZ Alkmaar (A), Anderlecht (H), Rennes (A), Sturm Graz (H), Sunderland (A), N.E.C. (H), H. Beer-Sheva (A)

Salzburg: Milan (H), Leverkusen (A), Sparta Praha (H), Anderlecht (A), Crystal Palace (H), Celje (A), Ararat-Armenia (H), Levski Sofia (A)

Celtic: Marseille (H), Benfica (B), Ferencváros (H), Union SG (B), Celta (H), Omonia (B), Beşiktaş (H), Torreense (B)

Sparta Praha: AZ Alkmaar (H), Olympiacos (A), Rennes (H), Salzburg (A), Bournemouth (H), Crystal Palace (A), Lillestrøm (H), Ararat-Armenia (B)

Rennes: Olympiakos (H), Juventus (B), GNK Dinamo (H), Sparta Praha (B), Omonia (H), Sturm Graz (B), OFI Kreta (H), N.E.C. (B)

Anderlecht: Lyon (H), Marseille (B), Salzburg (H), GNK Dinamo (B), Sunderland (H), Jagiellonia (B), Hoffenheim (H), OFI Kreta (B)

Pott 3

Sturm Graz: Marseille (H), AZ Alkmaar (B), Rennes (H), GNK Dinamo (B), Celje (H), Bournemouth (B), OFI Kreta (H), Hoffenheim (B)

Lech Poznań: Leverkusen (H), Benfica (A), Ferencváros (H), Union SG (A), Sunderland (H), Crystal Palace (A), Torreense (H), OFI Kreta (A)

Crystal Palace: Real Sociedad (H), Lyon (B), Sparta Praha (H), Salzburg (B), Lech Poznań (H), Jagiellonia (B), Hoffenheim (H), Beşiktaş (B)

Bournemouth: Milan (H), Real Sociedad (A), Viktoria Plzeň (H), Sparta Praha (A), Sturm Graz (H), Celta (A), H. Beer-Sheva (H), Lillestrøm (A)

Celje: Olympiacos (H), Leverkusen (A), Salzburg (H), Ferencváros (A), Omonia (H), Sturm Graz (A), N.E.C. (H), Ararat-Armenia (A)

Jagiellonia: Lyon (H), Olympiacos (A), Anderlecht (H), Viktoria Plzeň (A), Crystal Palace (H), Sunderland (A), Ararat-Armenia (H), Levski Sofia (A)

Omonia: Benfica (H), Juventus (A), Celtic (H), Rennes (A), Celta (H), Celje (A), Beşiktaş (H), N.E.C. (B)

Celta: Juventus (H), Marseille (B), Union SG (H), Celtic (B), Bournemouth (H), Omonia (B), Lillestrøm (H), H. Beer-Sheva (B)

Potte 4

Hoffenheim: Lyon (H), Olympiacos (B), Ferencváros (H), Anderlecht (B), Sturm Graz (H), Crystal Palace (B), Beşiktaş (H), OFI Kreta (B)

Beşiktaş: Marseille (H), Leverkusen (B), Union SG (H), Celtic (B), Crystal Palace (H), Omonia (B), H. Beer-Sheva (H), Hoffenheim (B)

Torreense: Olympiacos (H), Real Sociedad (A), Celtic (H), Ferencváros (A), Sunderland (H), Lech Poznań (A), Ararat-Armenia (H), Lillestrøm (A)

H. Beer-Sheva: Juventus (H), AZ Alkmaar (B), GNK Dinamo (H), Union SG (B), Celta (H), Bournemouth (B), OFI Kreta (H), Beşiktaş (B)

N.E.C.: Benfica (H), Juventus (B), Rennes (H), GNK Dinamo (B), Omonia (H), Celje (B), Levski Sofia (H), Ararat-Armenia (B)

OFI Kreta: Leverkusen (H), Benfica (B), Anderlecht (H), Rennes (B), Lech Poznań (H), Sturm Graz (B), Hoffenheim (H), H. Beer-Sheva (B)

Lillestrøm: Real Sociedad (H), Lyon (A), Viktoria Plzeň (H), Sparta Praha (A), Bournemouth (H), Celta (A), Torreense (H), Levski Sofia (B)

Levski Sofia: Milan (H), Marseille (B), Salzburg (H), Viktoria Plzeň (B), Jagiellonia (H), Sunderland (B), Lillestrøm (H), N.E.C. (B)

Ararat-Armenia: AZ Alkmaar (H), Milan (B), Sparta Praha (H), Salzburg (B), Celje (H), Jagiellonia (B), N.E.C. (H), Torreense (B)