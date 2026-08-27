Loddtrekningen til gruppespillet i Champions League 2026/27: Tidspunkt og hvordan du kan se det direkte

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Champions League 2026/27 er her: etter de siste kvalifiseringskampene har alle 36 lagene kvalifisert seg til Europas fremste fotballturnering for klubber, som for tredje år på rad har sin nåværende form med en ligafase på åtte kamper før utslagsrundene. Og det starter veldig snart: de første kampene spilles 8. september.

Men før det: loddtrekningen. En svært viktig loddtrekning som vil avgjøre hvert lags vei gjennom gruppespillet: alle de åtte motstanderne de skal møte mellom september 2026 og januar 2027. I stedet for grupper skal de spille mot hver motstander bare én gang, og totalt skal hvert lag spille fire ganger hjemme og fire ganger på bortebane.

Loddtrekningen er helt tilfeldig, men lagene er fordelt på fire potter, avhengig av UEFA-rangeringen, noe som sikrer en mer balansert loddtrekning: hvert lag skal spille mot to lag fra hver av de fire pottene. Og det er noen tilleggsregler: for å unngå gjentakelser kan ikke den samme kampen finne sted tre ganger på rad, så for eksempel vil ikke Real Madrid og Liverpool møte hverandre i år, i hvert fall ikke i gruppespillet.

Slik ser du trekningen av Champions League 2026/27

Trekningen vil bli sendt direkte og gratis på UEFA.com og UEFA.tv, og vil sannsynligvis også bli sendt på de TV-kanalene du bruker lokalt for å se Champions League.

Trekningen finner sted torsdag 27. august kl. 18:00 CEST, 17:00 BST.

Vær oppmerksom på at kampoppsettet med kampdatoer og avsparkstidspunkter vil bli kunngjort senest lørdag 29.

Champions League-potene for trekningen

Alle de 36 lagene som har kvalifisert seg til Champions League, er fordelt på fire potter basert på UEFAs klubbkoeffisientrangering, som fastsettes ut fra resultater i europeiske turneringer over en femårsperiode som avsluttes i 2025/26. De syv lagene som kvalifiserte seg gjennom kvalifiseringsrundene som ble avholdt i løpet av sommeren, havner alle i pot 4, med unntak av Fenerbahçe.

Pott 1



PSG



Bayern München



Real Madrid



Liverpool



Inter Milano



Manchester City



Arsenal



Barcelona



Atlético Madrid



Potte 2



Aston Villa



Manchester United



Borussia Dortmund



Roma



Sporting



Porto



Club Brugge



PSV Eindhoven



Real Betis



Potte 3



Feyenoord



Lille



Bodo/Glimt



Napoli



RB Leipzig



Villarreal



Shakhtar Donetsk



Galatasaray



Fenerbahçe



Pott 4



LASK Linz



Sabah



Slavia Praha



Stuttgart



Como



Lens



Viking



Slovan Bratislava



AEK Athen



Trekningene for Europa League og Conference League finner også sted denne uken, men disse vil foregå under samme arrangement fredag 28. august kl. 13:00 CEST, 12:00 BST. Kampoppsettene for Europa League og Conference League vil bli offentliggjort senest søndag 30. august.