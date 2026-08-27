Loddtrekningen for herresingelen i US Open er gjennomført: Se hvem som blir motstanderne til Zverev, Alcaraz, Djokovic, Auger-Aliassime...

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US Open er i gang: kvalifiseringsrundene pågår, og miniturneringen i mixed double er også avsluttet, der tsjekkerne Karolína Muchova og Jakub Mensik sikret seg premien på én million dollar.

Torsdag ble loddtrekningen for herre- og damesingel gjennomført, og dermed er veien lagt for hver av de 128 spillerne i Grand Slam-turneringen (uten å regne med kvalifiseringsspillerne og «lucky losers»), som starter søndag 30. august og avsluttes med kvinnefinalen 12. september og herrefinalen 13. september.

Uten Jannik Sinner, som er skadet, er Alexander Zverev toppseedet, etterfulgt av Carlos Alcaraz. Felix Auger-Aliassime er nummer tre, Novak Djokovic er nummer fire. Den siste seedede spilleren (som går direkte til 2. runde) er peruaneren Ignacio Buse, som er rangert som nummer 36 i verden.

Du kan se hele trekningen via denne lenken.

I henhold til rangeringen vil Alexander Zverev (1) møte Alex De Miñaur (6) i semifinalen, og Felix Auger-Aliassime (3) vil møte Flavio Cobolli (5) i kvartfinalen; Daniil Medvedev (7) mot Novak Djokovic (4) og Ben Shelton (8) mot Carlos Alcaraz (2) vil være på den andre siden.