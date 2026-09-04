Loddtrekningen til UEFA Women’s Champions League: alle motstandere i gruppespillet for sesongen 2026/27

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I september starter en ny sesong av UEFA Women's Champions League, med 18 lag som hver skal spille seks kamper (tre hjemme og tre borte) fra 22./23. september til 16. desember 2026.

Dette er det andre året med ligafaseformatet, med en ekstra sluttspillfase (i februar 2027) før kvartfinalene (23./24. mars; 31. mars/1. april), semifinalene (1./2. mai 2027; 8.–9. mai 2027) og finalen på Stadion Narodowy i Warszawa (28., 29. eller 30. mai 2027).

De 18 klubbene ble delt inn i tre potter, rangert etter UEFA-koeffisienten, med FC Barcelona, som er regjerende mester, som det øverste laget i pott 1. Hvert lag skal møte to lag fra hver pott for å sikre en balansert turnering.

Trekningen til UEFA Women’s Champions League

Etter trekningen for å avgjøre motstanderne til hvert lag i gruppespillet i Women’s Champions League, er dette resultatene, med alle motstandere for hvert lag på hjemmebane eller bortebane. Spilleplanen, med datoer og klokkeslett, vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt:

Pott én

FC Barcelona: Arsenal (H), Bayern München (A), Paris FC (H), Roma (A), Servette (H), HB Køge (A)

OL Lyon: Chelsea (H), Arsenal (B), BK Häcken (H), Juventus (B), Inter Milan (H), Servette (B)

Chelsea: Paris Saint-Germain (H), OL Lyon (B), Roma (H), BK Häcken (B), Austria Wien (H), OH Leuven (B)

Bayern München: FC Barcelona (H), Paris Saint-Germain (A), Real Madrid (H), Benfica (A), Man City (H), Austria Wien (A)

Arsenal: OL Lyon (H), FC Barcelona (B), Benfica (H), Paris FC (B), HB Køge (H), Inter (B)

Paris Saint-Germain: Bayern München (H), Chelsea (A), Juventus (H), Real Madrid (A), OH Leuven (H), Man City (A)

Pot 2

Real Madrid: Paris Saint-Germain (H), Bayern München (B), Paris FC (H), Roma (B), Inter (H), Man City (B)

Juventus: OL Lyon (H), Paris Saint-Germain (A), Benfica (H), BK Häcken (A), OH Leuven (H), Austria Wien (A)

BK Häcken: Chelsea (H), OL Lyon (B), Juventus (H), Paris FC (B), Man City (H), Inter (B)

Roma: FC Barcelona (H), Chelsea (A), Real Madrid (H), Benfica (A), Servette (H), OH Leuven (A)

Benfica: Bayern München (H), Arsenal (B), Roma (H), Juventus (B), Austria Wien (H), HB Køge (B)

Paris FC: Arsenal (H), FC Barcelona (A), BK Häcken (H), Real Madrid (A), HB Køge (H), Servette (A)

Pot 3

Man City: Paris Saint-Germain (H), Bayern München (A), Real Madrid (H), BK Häcken (A), Austria Wien (H), Inter (A)

OH Leuven: Chelsea (H), Paris Saint-Germain (A), Roma (H), Juventus (A), HB Køge (H), Servette (A)

HB Køge: FC Barcelona (H), Arsenal (B), Benfica (H), Paris FC (B), Servette (H), OH Leuven (B)

Austria Wien: Bayern München (H), Chelsea (B), Juventus (H), Benfica (B), Inter (H), Man City (B)

Inter: Arsenal (H), OL Lyon (B), BK Häcken (H), Real Madrid (B), Man City (H), Austria Wien (B)

Servette: OL Lyon (H), FC Barcelona (B), Paris FC (H), Roma (B), OH Leuven (H), HB Køge (B)