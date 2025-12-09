Loekni har nettopp sluppet en demo for sitt fredelige eventyrspill kjent som Zitifono

Det har vært ganske mange skyggedråper på årets Wholesome Snack Showcase, med spill som lanseres i sin helhet, kommer til nye plattformer, og til og med demoer som ankommer, og bygger på sistnevnte punkt, har vi nå en siste nyhetsutvikling å rapportere om.

HQ

Studio Leokni har avslørt at som en del av showet har en demo for deres kommende fredelige eventyrspill kjent som Zitifono gjort sin ankomst. Denne tittelen handler om å ta til de åpne bølgene og utforske et asurblått hav, svømme i fantastiske viker, finne skatter og ellers engasjere seg med de herlige innbyggerne i landet. Med et mysterium å løse i spillets kjerne, hvis du leter etter et mer avslappet eventyr, er Zitifono en å se på.

Nå som demoen er tilgjengelig, venter vi fortsatt på den endelige lanseringsdatoen for spillet, men den gode nyheten er at når tittelen kommer i sin helhet, vet vi med sikkerhet at den vil debutere på PC via Steam.