Løft MacBook med Twelve South's Curve Flex stativ

Hvis du har lett etter en praktisk måte å stå MacBook på skrivebordet ditt, kan vi bare ha løsningen for deg. Som en del av den nyeste episoden av Quick Look, har vi vottene våre på Twelve South's Curve Flex stativ, som lar deg plassere MacBook på en rekke måter, i tillegg til å være helt sammenleggbar, slik at du kan ta den med deg på reisen.

For å se hvordan Curve Flex former seg, sjekk ut den siste episoden av serien nedenfor, for å se om dette stativet er løsningen du har lett etter.