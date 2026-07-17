Logan er på jakt etter et bilde av Jean Grey i den nye traileren til Marvels «Wolverine

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Før vi kutter oss gjennom leiesoldater som om de var laget av gelé og kommer oss etter stadige livstruende skader i Marvels Wolverine, har utvikleren Insomniac Games gitt oss et nytt innblikk i spillet gjennom en ny filmtrailer. I traileren «Ain’t No Hero» leter Logan hele tiden etter et bilde av seg selv og sin ofte ubesvarte kjærlighet, Jean Gray.

Når Logan lar bildet glippe fra seg, blir han stadig mer og mer sint, og til slutt slipper han løs raseriet sitt for fullt mot Lady Deathstrike, som for første gang blir ordentlig avslørt i traileren som en av spillets hovedantagonister.

Vi får også et nytt glimt av Sabretooth, som sannsynligvis vil være både til hjelp og til hinder for Logan, avhengig av situasjonen, men i traileren tar han i hvert fall hånd om noen leiesoldater som hadde siktet på Wolverine.

Marvel's Wolverine har premiere 15. september. Spillet vil trolig bli et av de siste Sony-eksklusive spillene som slippes på disk, ettersom Sony fortsetter sin satsing på å avvikle fysiske PS5-spill.