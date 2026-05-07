Logan Paul går til angrep på One Piece fans som er "opprørt" over mangakjøpet til 550 000 dollar

Logan Paul har nylig fått kritikk fra manga- og spesielt One Piece fans, etter å ha brukt 550 000 dollar på å kjøpe en rekke originale graderte eksemplarer av mangaen, og lignende utgaver av Dragon Ball.

Etter å ha kunngjort kjøpet på sine sosiale medier, fikk influenceren stor kritikk fra fansen av de respektive seriene, noe som Paul aktivt kommenterte under en opptreden på podcasten sin, som Mike Majlak er vert for.

Ifølge Dexerto: "Spøk til side, jeg synes det er sprøtt. ...det er derfor jeg har det gøy med det", svarte Paul. "Ikke ta dette personlig, One Piece community. Jeg liker dere faktisk, og Gud velsigne dere. Men hvis dere er opprørte over at jeg har kjøpt et par mangaer, vet jeg ikke hvor mye jeg skal bry meg om det.

"Det er sinnssykt for meg. Dere er ikke portvoktere for en hobby som er skapt for at folk skal lese, se på, nyte, samle på, bli inspirert av. Jeg er en samler. Jeg er en samler, og jeg er også en person som har autonomi og kan se live action, se anime og delta i kommentarfeltene på nettet. Jeg har rett til å gjøre alle disse tingene."

Hva er din holdning til Pauls hobby med å samle på verdifulle underholdningsprosjekter?